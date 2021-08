La definizione e la soluzione di: Come dire di sfuggita fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ENPASSANT

Curiosità/Significato su: Come dire di sfuggita fra Glossario delle frasi fatte ( Glossario dei modi di dire) modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Nel glossario non sono inclusi i proverbi, che sono un particolare tipo di affermazione che cerca di sintetizzare 348 ' (45 867 parole) - 13:03, 19 giu 2021

Come la pietra... che chiude una discussione; Vincolato come un debitore; Come un'azienda che produce extra-vergini; Decorato come un antico manoscritto; Termine letterario per dire persino; Come dire finlandesi; Gruppo agroalimentare che diresse Raul Gardini; Come dire diverso; Scansata, sfuggita;