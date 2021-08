La definizione e la soluzione di: Codici linguistici usati in specifici gruppi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GERGHI

Curiosità/Significato su: Codici linguistici usati in specifici gruppi ISO 639 (sezione Caratteristiche dei Codici) include anche lingue estinte o storiche, gruppi linguistici o macro-lingue o macro-linguaggi, varianti linguistiche, dialetti come anche forme di comunicazione 12 ' (1 521 parole) - 22:30, 22 set 2020

