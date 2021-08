La definizione e la soluzione di: In chirurgia è locale o generale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANESTESIA

Curiosità/Significato su: In chirurgia e locale o generale Video-laparo-chirurgia parete, ed è una branca della video-chirurgia; nasce ufficialmente nel 1987 per merito di Philippe Mouret, chirurgo generale di Lione. In particolare 14 ' (1 455 parole) - 10:43, 16 ago 2021

Altre definizioni con chirurgia; locale; generale; La chirurgia di cui fa parte quella ricostruttiva; Sottoporsi... a interventi di chirurgia estetica!; Chirurgia che richiede lunghi tempi di recupero; Una branca medica chirurgia __-facciale; Formato di farmaco ad azione locale o sistemica; L'apre chi vuole aerare un locale a Boston ing; Il locale abitabile sotto le falde del tetto; Locale attiguo alla chiesa; Generale __ collina, ci sta la notte crucca e..; Andare dal generale al particolare in filosofia; Il Luigi generale italiano della Grande Guerra; Ne è segretario generale António Guterres; Ultime Definizioni