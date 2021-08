La definizione e la soluzione di: In chiesa, zona dove c'è spesso l'altare maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ABSIDE

Curiosità/Significato su: In chiesa, zona dove c e spesso l altare maggiore Basilica di San Zeno ( San Zeno maggiore) basilica di San Zeno, conosciuta anche con il nome di chiesa di San Zeno maggiore o chiesa di San Zenone, è un importante luogo di culto cattolico che sorge 111 ' (14 208 parole) - 20:49, 6 ago 2021

Altre definizioni con chiesa; zona; dove; spesso; altare; maggiore; L'area piana davanti a una chiesa; Un santo dottore della chiesa di Alessandria; Quello d'Oriente divise chiesa romana e ortodossa; La separazione tra stato e chiesa; La sua Val è una celebre zona fra Toscana e Umbria; Artrosi che colpisce la zona posteriore del collo; La capitale dello stato USA dell'Arizona; Zona di collegamento fra le bacino e cosce; Città della Loira dove morì Leonardo Da Vinci; È stato un programma di Rai 3: Dove osano le __; Anagramma di doverose che rima con preziose; La città dove ha trascorso l'infanzia Kim Jong-un; Forma musicale spesso seguita da una fuga; Molluschi marini spesso conditi coi piselli; Appezzamenti di terreno spesso con grandi case; Nello spettacolo... si cita spesso con il trucco; Tralasciare qualcosa con nonchalance: saltare __; Altare per gli dei; L'immagine sull'altare del pope; Fa saltare il circuito elettrico; Di sei volte maggiore; Quello di leva obbligava i cittadini maggiorenni; La maggiore compagnia aerea australiana; La maggiore isola del mondo; Ultime Definizioni