La definizione e la soluzione di: La si cerca per risolvere un problema complesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUADRA

Curiosità/Significato su: La si cerca per risolvere un problema complesso Problem solving problem solving (in italiano letteralmente "risoluzione di un problema") indica un'attività finalizzata all'analisi e alla risoluzione dei problemi usando 51 ' (7 175 parole) - 23:12, 9 mag 2021

