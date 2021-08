La definizione e la soluzione di: C'è quello in appello e quello per Cassazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RICORSO

Curiosità/Significato su: C e quello in appello e quello per Cassazione Corte suprema di Cassazione istituì la Corte di Cassazione di Torino. Con la nascita nel 1861 del Regno d'Italia furono istituite nuove corti di Cassazione cosiddette "regionali" 13 ' (1 509 parole) - 20:29, 13 lug 2021

