Il Carlo autore di Visibilità zero

Soluzione 8 lettere : FRUTTERO

Curiosità/Significato su: Il Carlo autore di Visibilita zero Visibilità zero Visibilità zero: le disavventure dell'on. Slucca è un romanzo di Carlo Fruttero pubblicato in volume nel maggio 1999. L'io narrante è un parlamentare italiano 4 ' (380 parole) - 13:04, 30 set 2018

