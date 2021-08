La definizione e la soluzione di: Capace di intervenire in anticipo su un problema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROATTIVO

Curiosità/Significato su: Capace di intervenire in anticipo su un problema Fasatura d'accensione ( anticipo d'accensione) Con anticipo d'accensione si possono intendere l'angolo di anticipo o i millimetri di spostamento del pistone rispetto al punto morto superiore (PMS) 17 ' (2 305 parole) - 18:24, 7 mar 2020

