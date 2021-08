La definizione e la soluzione di: Area interdetta per motivi di sicurezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ZONAROSSA

Curiosità/Significato su: Area interdetta per motivi di sicurezza Asinara (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) e Paolo Borsellino vi soggiornarono per motivi di sicurezza in un edificio (oggi caserma del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale) affacciato sul 26 ' (3 165 parole) - 10:47, 6 ago 2021

