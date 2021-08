La definizione e la soluzione di: Acuminato come la vista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AGUZZO

Curiosità/Significato su: Acuminato come la vista Machu Picchu (sezione vista panoramica) dell'Urubamba, a circa 2 430 m s.l.m. vista nell'immaginario collettivo come i resti di un'antica e fascinosa città perduta, la località è universalmente conosciuta 54 ' (6 723 parole) - 09:18, 26 ago 2021

Pieghevole... come un contorsionista; In funzione come un'automobile; Ragazzo spavaldo... come un pollo; Otre di pelle utilizzato in Africa come borraccia; Rivista satirica cult italiana anni '70 e '80; Rivista italiana specializzata in film di genere; Lo sono certe lenti degli occhiali da vista; Fu un pittore fauvista francese: Maurice de __;