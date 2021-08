La definizione e la soluzione di: Accettare per vero o ritenere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CREDERE

Curiosità/Significato su: Accettare per vero o ritenere Colpevolizzazione della vittima colpevolizzazione della vittima consiste nel ritenere la vittima di un crimine o di altre sventure parzialmente o interamente responsabile di ciò che le è 25 ' (2 615 parole) - 07:50, 4 lug 2021

Dire di no, non accettare; La dimostra chi sa accettare la sconfitta; Terminato... come il fatto che si deve accettare!; Le pietre preziose durissime da sfaccettare; Anagramma di doverose che rima con preziose; Onirico, inverosimile; Frane di neve polverosa; Effettivamente, invero;