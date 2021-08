La definizione e la soluzione di: Vanno estirpate nel campo da coltivare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Vanno estirpate nel campo da coltivare

Allium ascalonicum (categoria Taxon angiosperme da controllare) parcella (non è ammesso il cosiddetto ristoppio) e, più in generale, di non coltivare lo scalogno in successione ad altre liliacee, solanacee, cavoli o barbabietole 46 ' (5 030 parole) - 14:39, 26 lug 2021