La definizione e la soluzione di: In USA, vi si tenne nel 1969 un celebre festival. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Woodstock

Curiosità/Significato su: In USA, vi si tenne nel 1969 un celebre festival festival di Woodstock (vi si organizzano festival d'arte) e fu l'ultima grande manifestazione del movimento che da allora si diffuse peraltro sempre più fuori dagli USA, dove 38 ' (4 869 parole) - 06:32, 27 ago 2021

