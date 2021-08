La definizione e la soluzione di: Un'unità ospedaliera per le emergenze: __ soccorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PRONTO

Curiosità/Significato su: Un unita ospedaliera per le emergenze: __ soccorso Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza in Italia Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (S.S.U.E.M.) è il servizio di soccorso e allarme sanitario in sede extra ospedaliera attivo in Italia e che risponde 26 ' (3 395 parole) - 15:33, 15 lug 2021

