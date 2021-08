La definizione e la soluzione di: La tenda con le lamelle, spesso in alluminio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Veneziana

Curiosità/Significato su: La tenda con le lamelle, spesso in alluminio o di alluminio preverniciato dette stecche, arrotondate lungo i bordi ed incastrate lateralmente al telaio; le stecche sono montate inclinate con angolo

Altre definizioni con tenda; lamelle; spesso; alluminio; Lo stendardo reale dei re di Francia; Gli elementi della tenda; Lo stendardo del Comune; C'è quel di Tenda; Un taglio non spesso di carne; Élite ebraica spesso citata nei Vangeli; Processi diplomatici spesso finalizzati alla pace; Piatto a base di listarelle di carne, spesso manzo; Fluoruro di sodio e alluminio; E' simile all'alluminio; Gemme di silicato di alluminio e fluoro; Silicato di magnesio e alluminio di colore verde;