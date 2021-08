La definizione e la soluzione di: Le tavole da pranzo in linguaggio desueto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DESCHI

Altre definizioni con tavole; pranzo; linguaggio; desueto; Avvolge la tavoletta di cioccolato; L'autore di Tavole separate; Numeri che si raccolgono in particolari tavole; Un fondente in tavolette; Antica e bassa credenza da sala da pranzo; Può essere da gioco, da pranzo, da lavoro..; Lo era il pranzo in un programma di Corrado; Sontuoso pranzo celebrativo; Perdita delle funzioni del linguaggio; Linguaggio per iniziati; I loro articoli possiedono un linguaggio; Un linguaggio che solo gli addetti al lavoro capiscono; Un desueto dipingere; Colletto, detto in modo desueto; Un modo desueto di chiamare le lettere; Un desueto ospedale; Ultime Definizioni