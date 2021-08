La definizione e la soluzione di: Tale è una teoria non suffragata dai fatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFONDATA

Curiosità/Significato su: Tale e una teoria non suffragata dai fatti Verità (categoria Concetti e principi filosofici) sua teoria come a una particolare teoria della corrispondenza, nella quale si suppone che il termine situato a destra corrisponda ai fatti. Ma egli è stato 35 ' (4 733 parole) - 15:32, 29 mar 2021

Altre definizioni con tale; teoria; suffragata; fatti; Mancanza totale di indumenti; Capitale asiatica famosa anche per i suoi hutong; La capitale indonesiana; Ha per capitale Caracas; L'astronomo che dimostrò la teoria eliocentrica; Si basa sulla teoria del matematico Cantor; Il sistema che fu demolito dalla teoria di Copernico; Il Pareto che formulò la teoria delle élite; Gesti teneri fatti passando la mano sulla pelle; Fatti reali che illustrano concetti; Fatti nascere... dal nulla; Fatti o avvenuti di nuovo; Ultime Definizioni