La definizione e la soluzione di: Tale era la diritta via della Divina Commedia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SMARRITA

Curiosità/Significato su: Tale era la diritta via della Divina Commedia Nel mezzo del cammin di nostra vita ( Che la diritta via era smarrita) interiore (la diritta via era smarrita, v. 3), proprio nella fase mediana della sua vita, in cui ha inizio la descrizione della sua visione mistica della Commedia; 5 ' (626 parole) - 00:23, 1 feb 2021

