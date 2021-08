La definizione e la soluzione di: Supereroe in tuta rossa e blu con una S sul petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SUPERMAN

Curiosità/Significato su: Supereroe in tuta rossa e blu con una S sul petto Uomo Ragno (categoria Voci con codice VIAF) di Dragon Ball). Arrampicamuri è un Supereroe, paladino di New York, che impazzisce e perde la fiducia nei supereroi in seguito all'assassinio di Marianne 200 ' (26 211 parole) - 05:39, 30 ago 2021

