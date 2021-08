La definizione e la soluzione di: Struttura di metallo usata per cuocere su braci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GRIGLIA

Curiosità/Significato su: Struttura di metallo usata per cuocere su braci si seppellisse sotto le braci roventi, mentre altri anche più grandi che si spostavano grazie a delle ruote venivano usati per vendere torte e pasticci

