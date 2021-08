La definizione e la soluzione di: Si stringe fra le dita per suonare la chitarra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Plettro

Curiosità/Significato su: Si stringe fra le dita per suonare la chitarra chitarra folk ogni chitarra, la chitarra folk si può suonare in modi diversi: con la mano, con il plettro (per l'accompagnamento e per l'arpeggio), o anche con le singole 11 ' (1 489 parole) - 16:17, 23 set 2020

