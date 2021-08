La definizione e la soluzione di: Sono quaranta per Mozart. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SINFONIE

Curiosità/Significato su: Sono quaranta per Mozart Ludwig van Beethoven (sezione L'influenza di Mozart) Mozart più di quaranta. Rispetto a questi, Beethoven non è stato altrettanto prolifico, componendo solo nove sinfonie e lasciando alcuni abbozzi per una 158 ' (19 199 parole) - 02:03, 27 ago 2021

