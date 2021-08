La definizione e la soluzione di: Scarsi e imbranati, in tono gergale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Schiappe

Curiosità/Significato su: Scarsi e imbranati, in tono gergale grattare Espressione giovanile gergale che indica l'essere molto ubriaco. Usata molto in Emilia-Romagna. Duro da grattare è la similitudine con il formaggio

