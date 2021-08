La definizione e la soluzione di: Il salvataggio all'ultimo secondo: in __ lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EXTREMIS

Curiosità/Significato su: Il salvataggio all ultimo secondo: in __ lat Spedizione Endurance (categoria Voci in vetrina - Antartide) grande orgoglio di Shackleton, nessuno dei suoi uomini morì in Antartide. Dopo il salvataggio vennero scritti numerosi libri sull'avventura, spesso a cura 104 ' (11 095 parole) - 15:07, 30 giu 2021

