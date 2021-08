La definizione e la soluzione di: La rima con finale in assonanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BACIATA

Curiosità/Significato su: La rima con finale in assonanza rima mettere in opposizione alle assonanze, che sono di fatto rime imperfette; es: noto/nodo. Imperfetta (o quasi-rima): assonanza: vocali uguali e consonanti 18 ' (1 362 parole) - 00:32, 3 mag 2021

