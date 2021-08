La definizione e la soluzione di: Di propria iniziativa, specie in ambito giuridico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ULTRONEO

Curiosità/Significato su: Di propria iniziativa, specie in ambito giuridico Fonte del diritto ( Fonte giuridica) ambito giuridico. In questa voce, ci si riferirà in particolare alle fonti del diritto in Italia. Le fonti del diritto sono costituite dalle fonti di 40 ' (4 940 parole) - 19:24, 20 giu 2021

Altre definizioni con propria; iniziativa; specie; ambito; giuridico; Essere adatto, appropriato; Non sempre bisogna fidarsi della propria; Perdere la propria freschezza; Esclamazione propria dell'impaziente; Dire si all'iniziativa; Di propria iniziativa; Nacque nel 1964 per iniziativa della Lega araba; Chi lo fa contro, vuole ostacolare un'iniziativa; Un ibrido tra specie diverse; Fiore di cui vi è la specie da oppio; Zona di diffusione di una specie animale o botanica; Darwin studiò a fondo quella delle specie; Ll chimico svedese che legò il suo nome ad un ambito premio; Un premio ambito dalle stelle; In ambito musicale è sinonimo di suonato; Relativa al sangue in ambito medico; Un criterio giuridico esclusivo come la proprietà; Organo giuridico di secondo grado Corte __; Aforisma... giuridico!; In gergo giuridico significa per tutti lat; Ultime Definizioni