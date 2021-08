La definizione e la soluzione di: Pompa che asporta molta acqua in eccesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IDROVORA

Curiosità/Significato su: Pompa che asporta molta acqua in eccesso

Altre definizioni con pompa; asporta; molta; acqua; eccesso; Una pompa... da trapiantare; Candidato - pompa; La fine della Pompadour; Si trasporta in rotoli; Rischio che corrono le uova nel trasportarle; Telefonini i furgoni che trasportano i detenuti; Veicolo per trasportare liquidi; Consuma molta carta bollata; Ha molta importanza negli spettacoli; Uno che fa molta fatica a lasciare il letto; Una costruzione che richiede molta pazienza; Pulire con acqua e detersivi; Fuoriuscito dall'acqua, come uno scoglio; Nome generico dell'acquavite di vino ing; Fragoroso rumore di acqua che cade dall'alto; Sovrabbondanza, eccesso; Così sono le cose in più, in eccesso; Riprovevole eccesso; Operazione di svuotamento di liquidi in eccesso; Ultime Definizioni