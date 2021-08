La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Caracas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VENEZUELA

Curiosità/Significato su: Ha per capitale Caracas Caracas Caracas (nome ufficiale Santiago de León de Caracas) è la capitale del Venezuela. Si trova nella zona centro-settentrionale del paese, a 9 chilometri dal 46 ' (5 201 parole) - 17:45, 9 lug 2021

