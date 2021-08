La definizione e la soluzione di: Operazioni militari per conquistare una rocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASSEDI

Curiosità/Significato su: Operazioni militari per conquistare una rocca rocca d'Anfo Adibita dall'esercito italiano a caserma per l'addestramento dei militari di leva, la rocca fu anche luogo di detenzione e polveriera; fu dismessa nel 1975 27 ' (3 107 parole) - 12:08, 27 nov 2020

Altre definizioni con operazioni; militari; conquistare; rocca; Operazioni di rimorchio; Operazioni da 00.. anche industriali!; Operazioni matematiche che sono somme; Complesso di operazioni con cui si rende funzionante un impianto; Tra i militari, spesso segue l'ordine di attenti; Una sigla sui nostri automezzi militari; Vi fanno rientro gli aerei militari; Militari... in aria; Aiuta Cristiano a conquistare Rossana; L'opera di chi tenta di conquistare nuovi seguaci; Rocca che domina la città di Atene; Croccante involucro di pangrattato; Pianta bianca croccante consumata cruda o cotta; La parte croccante del pane; Ultime Definizioni