La definizione e la soluzione di: Non servono, sono superflui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INUTILI

Curiosità/Significato su: Non servono, sono superflui Aedo passano da una generazione all'altra attraverso l'opera dei bardi, che si servono di formule mnemoniche per aiutarsi a ricordare un gran numero di versi 3 ' (496 parole) - 19:41, 20 feb 2021

Altre definizioni con servono; sono; superflui; Servono per scrivere; Gli oggetti che servono da modelli; Un locale in cui si servono frittatine; Non servono tarpate; Vasta area in cui sono stoccati rifiuti; Ci sono quelle radiofoniche e quelle ferroviarie; 4, 6, 8 e 10 lo sono di 2; Lo sono le parole casa, pace, toro, mare, raso..; Tagliare i rami superflui; Si strappano quelli superflui; Ultime Definizioni