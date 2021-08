La definizione e la soluzione di: Nelle piscine pubbliche va indossata in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Cuffia

Curiosità/Significato su: Nelle piscine pubbliche va indossata in testa Poliomielite (categoria Voci in vetrina - medicina) precauzione contro le infezioni, durante le epidemie di poliomielite le piscine pubbliche delle zone colpite sono state spesso chiuse. Il poliovirus entra nel 81 ' (8 614 parole) - 23:40, 14 mag 2021

