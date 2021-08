La definizione e la soluzione di: Movimento brusco per tirare qualcuno o qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Strattone

Curiosità/Significato su: Movimento brusco per tirare qualcuno o qualcosa Glossario delle frasi fatte ( Glossario delle frasi fatte (O)) sposi, Cap. IV, 187 - 188) tirare per la giacchetta Sollecitare qualcuno affinché si venga ascoltati e si faccia qualcosa; anche invitare a prendere una 348 ' (45 867 parole) - 13:03, 19 giu 2021

Altre definizioni con movimento; brusco; tirare; qualcuno; qualcosa; Movimento politico argentino del dopoguerra; Un movimento del braccio; Movimento artistico nato tra gli Anni '50 e gli Anni '60; Il movimento di Tzara; Causano un brusco risveglio; Un brusco strappo; Così è detto un brusco cambiamento di temperatura; Brusco nei modi; Attirare al centro; In Rete lo è ciò che è fatto per attirare visitatori; Si tendono per tirare; E' chi la guida, a tirare le fila dell'intrigo; Corrisponde a qualcuno; Per mezzo di qualcuno; Si grida alle spalle di qualcuno per spaventarlo; Pressione con le mani su qualcuno per farlo cadere; Riferirsi a qualcosa senza nominarla espressamente; Lo fa chi finge di ignorare qualcosa; Qualcosa d'eccezionale... alla francese; Rammarico per qualcosa che non si è fatto;