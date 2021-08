La definizione e la soluzione di: Marchi che impediscono l'uso ai non autorizzati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIGILLI

Curiosità/Significato su: Marchi che impediscono l uso ai non autorizzati Corsia preferenziale (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) veicoli non autorizzati. All'interno di queste corsie è piuttosto diffuso il fenomeno della sosta irregolare, che rende tuttavia inefficace l'uso della corsia 7 ' (836 parole) - 08:01, 23 ago 2021

