La definizione e la soluzione di: Impianto di condotte in cui scorre petrolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Oleodotto

Curiosità/Significato su: Impianto di condotte in cui scorre petrolio Biodiesel (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) derivato dal petrolio. Contrariamente a quanto si crede comunemente, il biodiesel non è un olio vegetale puro e semplice, come ad esempio l'olio di colza, bensì 48 ' (6 564 parole) - 10:57, 20 ago 2021

Altre definizioni con impianto; condotte; scorre; petrolio; E' collegata all'impianto di riscaldamento; Impianto che rende potabile l'acqua del mare; Un rimpianto Daniele; Produce calore nell'impianto di riscaldamento; Scorre al confine tra la Polonia e la Germania; Scorre presso Lione; Ci scorre nelle vene; Il filosofico tutto scorre; Si ottiene dalla distillazione del petrolio; Tonnellata Equivalente di Petrolio; Il petrolio per chi lo estrae; Il petrolio... in due parole; Ultime Definizioni