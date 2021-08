La definizione e la soluzione di: I figli maschi del re, non primogeniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Cadetti

Curiosità/Significato su: I figli maschi del re, non primogeniti Ramo cadetto per descrivere la parentela dei discendenti dei figli minori (cadetti, figli maschi non primogeniti) di un monarca o patriarca. Nelle dinastie regnanti 10 ' (1 191 parole) - 18:35, 2 lug 2021

