La definizione e la soluzione di: Si fanno con le dita... per tenere il ritmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCHIOCCHI

Curiosità/Significato su: Si fanno con le dita... per tenere il ritmo Schioccare le dita Schioccare le dita è l'atto di creare colpi secchi strofinando i polpastrelli di una mano. In primo luogo ciò avviene creando una tensione tra il pollice 5 ' (587 parole) - 18:03, 18 gen 2021

