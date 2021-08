La definizione e la soluzione di: Estraeva la luna nera in un programma di Rai 1. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ZINGARA

Curiosità/Significato su: Estraeva la luna nera in un programma di Rai 1 anni in Valle Scrivia, Busalla, La lontra, 2005. ISBN 88-901505-2-1 Stefano Giannini, Storia di un impiegato di Fabrizio De André, Cagliari, La Riflessione

Altre definizioni con estraeva; luna; nera; programma; Mollusco da cui gli antichi estraevano la porpora; Fase della luna che precede quella piena; Un aspetto della Luna; Un'attrazione da luna park; I lupi... da luna piena; La maschera del '500 con una lacrima nera sul viso; Il Luigi generale italiano della Grande Guerra; Ne è segretario generale António Guterres; Un punto vulnerabile... nel piede; Il grado... di un programma di Gianluigi Nuzzi; Noto programma di compressione dei file; Lo era il pranzo in un programma di Corrado; Mettere in pratica il programma; Ultime Definizioni