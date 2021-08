La definizione e la soluzione di: Erano di solitudine per Gabriel Garcia Marquez. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CENTANNI

Curiosità/Significato su: Erano di solitudine per Gabriel Garcia Marquez Gabriel García Márquez Gabriel José de la Concordia García Márquez, noto semplicemente come Gabriel García Márquez soprannominato Gabo (Aracataca, 6 marzo 1927 – Città del Messico 39 ' (4 416 parole) - 01:38, 23 ago 2021

L'Amaro prodotto nel materano; Erano Grandi in un film comico del 1986; Così erano detti i comunisti russi; Erano i buffoni di corte; La Laura che è diventata famosa con La solitudine; Vive in solitudine; Il Paolo autore del romanzo La solitudine dei numeri primi; Laura: portò a Sanremo La solitudine; Il Gabriele scrittore de Il piacere; Il nome d'arte del cuoco in tv Gabriele Rubini; Il pranzo di __, film di Gabriel Axel del 1987; Il Gabriele sindaco di Milano dal 1997 al 2006; Il Garcia di Nozze di sangue;