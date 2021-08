La definizione e la soluzione di: Erano letterari per gli intellettuali riuniti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SALOTTI

Curiosità/Significato su: Erano letterari per gli intellettuali riuniti Antonio Gramsci (categoria Critici letterari italiani del XX secolo) ma non tutti gli uomini hanno nella società la funzione di intellettuali. Storicamente si formano particolari categorie di intellettuali, «specialmente 180 ' (24 099 parole) - 09:52, 28 lug 2021

Erano di solitudine per Gabriel Garcia Marquez; L'Amaro prodotto nel materano; Erano Grandi in un film comico del 1986; Così erano detti i comunisti russi; Termine letterario per indicare la discendenza; Disciplina che indaga le fonti dei testi letterari; Nome di un liquore... e di un premio letterario; Cirano De __, personaggio storico e letterario; Riuniti in poco spazio;