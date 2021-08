La definizione e la soluzione di: Il dottore per i bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Pediatra

Curiosità/Significato su: Il dottore per i bambini dottore (Doctor Who) hanno concesso al dottore un nuovo ciclo di rigenerazioni durante lo special natalizio Il tempo del dottore. Nell'episodio I bambini senza tempo, viene 119 ' (13 771 parole) - 01:17, 13 ago 2021

