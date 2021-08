La definizione e la soluzione di: Disordinati... come una torre biblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BABELICI

I gruppi disordinati... del rugby!; Disordinati, confusi; Come la mela del mitico Eden; Parecchio instabile, come un passo incerto; Rimosso come l'intonaco da una parete; Come coloro che anticipano il futuro; Nota località ragusana con la Torre Cabrera; L'aggettivo della Torre di Pisa; I somari... di una torre bolognese; Depositi a torre per i cereali; Biblica città della Giudea; Una terra biblica; Un territorio della Palestina biblica; La biblica terra promessa;