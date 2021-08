La definizione e la soluzione di: Decorazione per la testa, simile a una corona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIADEMA

Curiosità/Significato su: Decorazione per la testa, simile a una corona Pala d'oro (categoria Opere d'arte a Venezia) bizantino: la corona non ha i prependulia (fili di perle ai lati della corona), i calzari non sono rossi, ma neri, l'abbigliamento non corrisponde a quello 10 ' (1 190 parole) - 13:34, 7 set 2020

Altre definizioni con decorazione; testa; simile; corona; Decorazione sporgente posta su un architrave; Decorazione a punta nell'architettura gotica; Decorazione parietale usata da Bernardino di Betto; Decorazione esagerata e inutile, anche su abiti; Anagramma di intestare che rima con fetta; Come il testamento scritto tutto dal testatore; Come la testa dei nativi americani... e dei punk; Privo della testa; Strumento scozzese simile alla zampogna; Molto simile a persino, e di uguale significato; Simile al rododendro ma più piccola; E' simile al coccodrillo; Corona un lungo corso di studi; La corona di foglie per chi si laurea; Come una corona dell'automobilismo; Elemento di giunzione a corona;