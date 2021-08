La definizione e la soluzione di: Contenitore stagno sui camion per portare liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Cisterna

Curiosità/Significato su: Contenitore stagno sui camion per portare liquidi Disastro di Cernobyl' (sezione Interventi per sigillare il reattore) contenimento per far fronte all'emergenza. Viste le necessità, fu impiegata una fila di camion come fondazioni delle pareti di cemento, per un totale di 184 ' (20 952 parole) - 03:31, 28 ago 2021

