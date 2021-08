La definizione e la soluzione di: Contenitore con manici per servire minestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZUPPIERA

Curiosità/Significato su: Contenitore con manici per servire minestre Zuppiera (categoria Voci con codice GND) La zuppiera è un Contenitore usato in cucina per portare in tavola le minestre. La zuppiera classica ha forma tondeggiante e panciuta, discrete dimensioni 2 ' (227 parole) - 22:39, 21 giu 2019

Altre definizioni con contenitore; manici; servire; minestre; Contenitore stagno sui camion per portare liquidi; Grosso contenitore intrecciato; Contenitore che mantiene caldo il caffè ing; Un contenitore per fragole; Manici di vasi; Manici di anfore; I manici delle anfore; Antichi vasi di terracotta con i manici; Ciotola usata in cucina per servire cibi; Un arnese che puo servire a tutto e a niente; Si usa per servire il matcha; Quello di parole può servire a spiegarsi meglio; Pastina per minestre; In tavola contengono minestre; Un proverbio sulle minestre se non è __ bagnato; Un ortaggio per minestre;