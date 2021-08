La definizione e la soluzione di: Complesso di condutture per il trasporto di fluidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TUBAZIONE

Curiosità/Significato su: Complesso di condutture per il trasporto di fluidi Sistema di tubazioni di materiale, concorrono a formare un sistema Complesso (appunto il "piping") che consente il trasferimento di fluidi all'interno di un impianto. Il trasferimento 16 ' (2 167 parole) - 08:59, 26 ago 2021

