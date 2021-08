La definizione e la soluzione di: Come il flauto suonato da Ian Anderson. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Traverso

Curiosità/Significato su: Come il flauto suonato da Ian Anderson Jethro Tull (gruppo musicale) (categoria Gruppi e musicisti con numero totale di album pubblicati da verificare) contraddistinta dalla presenza dominante del flauto traverso, suonato dal virtuoso leader Ian Anderson. Dopo un esordio all'insegna del richiamo al blues 73 ' (7 747 parole) - 10:17, 23 lug 2021

