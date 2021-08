La definizione e la soluzione di: Come la civiltà della Grecia antica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELLENICA

Curiosità/Significato su: Come la civilta della Grecia antica antica Grecia Con il termine antica Grecia (o anche Grecia antica) si indica la civiltà sviluppatasi nella Grecia continentale, in Albania costiera, nelle isole del 41 ' (4 822 parole) - 20:19, 26 ago 2021

