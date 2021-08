La definizione e la soluzione di: Città canadese col One Wall Centre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VANCOUVER

Curiosità/Significato su: Citta canadese col One Wall Centre Vancouver (categoria Stazioni e comprensori sciistici canadesi) alti della città sono: Living Shangri-La 201 m - 62 piani; One Wall Centre 150 m - 48 piani; Shaw Tower 149 m - 41 piani; Harbour Centre 146 m - 28 piani; 40 ' (4 586 parole) - 16:35, 19 ago 2021

