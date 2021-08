La definizione e la soluzione di: Il cielo non più terso a causa delle nuvole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VELATO

Curiosità/Significato su: Il cielo non piu terso a causa delle nuvole Venere (astronomia) (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) visibile a occhio nudo anche di giorno, sia pure a condizione che la sua elongazione dal Sole non sia troppo piccola e che il cielo sia abbastanza terso. Similmente 103 ' (11 595 parole) - 06:40, 28 ago 2021

