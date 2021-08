La definizione e la soluzione di: Che non si conserva dopo un utilizzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Usa e getta

Curiosità/Significato su: Che non si conserva dopo un utilizzo Italia - di cui si conserva il sito archeologico del paleolitico inferiore di Isernia La Pineta abitato da Homo erectus. Sempre in Italia meridionale si sviluppò 193 ' (21 610 parole) - 18:46, 29 ago 2021

Alimento che ha superato la data di conservazione; Recipiente di legno per conservare sardine; Conservare con cura; Provvedimento conservativo; Movimento politico argentino del dopoguerra; La nomina di un candidato dopo il voto; Tempo dopo il tramonto in cui inizia a far buio; Dopo le ottave; Edificio che rispetta le norme per il suo utilizzo; Utilizzo di frasi attribuite ad altri; La valida l'utilizzo dello SPID; Vettura ad utilizzo prevalentemente urbano;